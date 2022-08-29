Борец из Карелии Рашад Мурадов выступит на Чемпионате Европы по самбо

Карельский спортсмен Рашад Мурадов представит Россию на Чемпионате Европы по самбо.

Рашад Мурадов 1 сентября уезжает в Москву для финальной подготовки к соревнованиям. Об этом информирует Центр спортивной подготовки.

В феврале этого года в городе Верхняя Пышма (Свердловская область) прошел Чемпионат России по самбо, где Рашад Мурадов стал чемпионом страны по боевому самбо в весовой категории до 71 кг. По результатам чемпионата он вошёл в основной состав сборной России и прошел отбор на Чемпионат Европы, который пройдёт с 12 по 19 сентября в Сербии, и на Чемпионат Мира, который запланирован в ноябре в Киргизии.

Рашад Мурадов - 32-летний боец, мастер спорта международного класса, представляющий Центр спортивной подготовки Карелии. Он уже становился лучшим в стране, был 3-х кратным победителем Кубка Мира, серебряным призёром Чемпионата Мира по самбо.