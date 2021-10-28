Борис Эйфман представит в Петрозаводске балет по роману Достоевского

Театр балета Бориса Эйфмана покажет на сцене Музыкального театра балет «По ту сторону греха».

Как отметили в Музыкальном театре Карелии, Бориса Эйфмана называют хореографом-философом, балетмейстером-психоаналитиком и «театральным волшебником». Он практически единственный сегодня балетмейстер, умеющий философски осмысливать и пластически интерпретировать крупные литературные произведения. География выступлений его театра обширна – коллектив известен в странах Северной и Южной Америки, Европы и Азии. Он стремится открыть неизвестное в известных произведениях и героях — и делает это с помощью балетного искусства. Труппа его театра отличается безупречным исполнительским мастерством, уникальной самоотдачей и высоким сценическим интеллектом. Сегодня замыслы Бориса Эйфмана реализуют выдающиеся танцовщики — лауреаты международных конкурсов, престижных театральных премий «Золотая Маска» и «Золотой софит». Выступление танцовщиков труппы становится настоящим событием в любой точке мира.

В Петрозаводске состоится два показа его спектакля «По ту сторону греха» по роману Достоевского «Братья Карамазовы». Кардинально переработав свой собственный спектакль «Карамазовы» 1995 года, снискавший всемирное признание, Борис Эйфман создал эмоционально и интеллектуально насыщенную балетную психодраму, современное в техническом и художественно-выразительном отношениях сценическое произведение. В спектакле звучит музыка Мусоргского, Вагнера, Рахманинова.

Принципиально отказавшись от переноса на балетную сцену ряда сюжетных линий, хореограф погружает зрителей в противоречивый душевный мир героев романа. Искусство балета в этом спектакле предстает необычайно психологичным, становится практически пластическим эквивалентом гениального литературного произведения. Зрители признаются, что смотрят этот балет как «оживший текст». Показ этого спектакля приурочен к отмечаемому в 2021 году 200-летнему юбилею Достоевского.

Спектакль «По ту сторону греха» Театра Бориса Эйфмана состоится на сцене Музыкального театра Карелии 1 и 2 ноября. Билеты продаются в кассе и на сайте театра. Для зрителей возраста до 22 лет включительно при покупке билета действует 50% льгота. Билеты на сайте театра можно оплатить в том числе и Пушкинской картой.