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Новости. Культура
12:57, 10 Апреля 2019
фото: Yle.fi

Борис Гребенщиков: "То, что происходит в России, хорошо определяется словом "гиньоль"

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Известный российский рок-музыкант приехал с концертом в Финляндию.

Борис Гребенщиков и группа "Аквариум" выступят сегодня вечером в столичном театре "Савой". Перед концертом известный российский рок-музыкант дал интервью финской телекомпании Yle и предупредил публику, что песен из его последнего альбома "Время N" на этом выступлении будет немного. По словам Гребенщикова, музыканты стараются играть на концертах "поживее", потому что любая музыка меняет жизнь людей, которые ее слушают, а альбом "Время N" получился "чудовищно мрачным".

"То, что я пишу, то, что мы играем, всегда отражает, как зеркало, то, что происходит вокруг нас. Даже не то, что происходит вокруг нас, а то, что люди думают по этому поводу, скажем так. Невозможно написать стихотворение, или картину, или песню, которая была бы никак не связана с тем, что происходит. Она может быть отрицанием того, что происходит, может быть, попыткой убежать от того, что происходит, но она все равно исходит из того, что происходит", – пояснил музыкант.

"То, что происходит в России, хорошо определяется словом "гиньоль", – добавил Гребенщиков. – Я не вижу в этом ничего печального. Существует такой жанр".  

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2019-04-10 14:52:20
Ну вот шо пристали пензионеру? Деда говорит разную фигню, ну дык он на работе, ему надо самопиариться, а то пластинку не купят, на концерт не позовут, а пензион у нас сами знаете, не ахти.
Короче - все фигня кроме пчел (и пензиона, ясен пень) :)
однозначно
2019-04-10 14:32:25
Юзер, с какими евонными словами ты согласен ? Где-то там есть город золотой ? Или с полковником Васиным, который ехал на фронт со своей молодой женой ? Смею уверить, что этот персонаж ни каким боком не имеет отношения к полковнику Васину и тем более к фронту. Это пустозвон, который получил карт-бланш во время развала СССР. В своей жизни он ничего полезного для общества не сделал. Абсолютно.
Иннокентий
2019-04-10 14:47:24
однозначно, сказал абсолютно полезный человек для общества. перечисли свои подвиги Геракл
Беня
2019-04-10 14:45:39
однозначно, понятно, шо это фигня, но зато какая колбасная:)
Вообще все фигня, кроме пчел :)
Мы простились тогда, на углу всех улиц,
Свято забыв, что кто-то смотрит нам вслед;
Все пути начинались от наших дверей,
Но мы только вышли, чтобы стрельнуть сигарет.
И эта долгая ночь была впереди,
И я был уверен, что мы никогда не уснем;
Но знаешь, небо
Становится ближе
С каждым днем..
Изя
2019-04-10 14:31:50
Ну вот , либерасты тут как тут , ниже по тексту . :)
Американец
2019-04-10 14:07:28
еще один мусор из так называемой несистемной оппозиции, для которого Россия самая ужасная страна, но переехать из России он никуда не хочет ибо тогда пропадет смысл его существования.
Песни твои ........... как и всё твое творчество. Макаревича возьми с собой и езжайте в Америку. Бренчит 50 лет на гитаре, типа работает, философа из себя корчит. Тьфу
Иннокентий
2019-04-10 14:48:26
Американец, сказал потомок беглецов с войны, спрятавшийся в дебрях Карелии
Горожанин
2019-04-10 14:44:36
Американец, правильно! Оппозиция должна быть системной, назначаемой властью и хорошо управляемой. И Гребенщиков с Макаревичем должны петь то, что скажут ...
zanoza
2019-04-10 14:01:21
Как-то от этого слова не по себе становится. Но ведь так и есть!
Изя
2019-04-10 13:55:40
Да , тут другого ничего и не скажешь . Так ведь , либерасты ? :)
Иннокентий
2019-04-10 14:48:55
Изя, что такое либерасты, почему кремлеботы используют его как ругательство?
Изя
2019-04-10 15:15:26
Иннокентий, Либерасты и пиндосы это те кто сейчас находятся при власти и гнобят народ , при этом выполняют поручения МВФ и прозападных олигархов и банков , прикрываясь при этом патриотическими лозунгами . Те . которые под маской патриотов разворовывают и разваливают страну , то есть моральные и нравственные уроды . :)
однозначно
2019-04-10 13:26:24
Творчество престарелого бренчателя на гитаре без нот и рифмы в данный промежуток времени может заинтересовать только рекламного агента Фукса и бабу с пакетами.
User
2019-04-10 13:57:37
однозначно, творчеством не интересуюсь, но с его словами согласен.
goo
2019-04-10 13:38:59
кир, ты рядовой комментатор, живущий в Эпоху Гребенщикова.
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