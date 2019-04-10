Борис Гребенщиков: "То, что происходит в России, хорошо определяется словом "гиньоль"

Известный российский рок-музыкант приехал с концертом в Финляндию.

Борис Гребенщиков и группа "Аквариум" выступят сегодня вечером в столичном театре "Савой". Перед концертом известный российский рок-музыкант дал интервью финской телекомпании Yle и предупредил публику, что песен из его последнего альбома "Время N" на этом выступлении будет немного. По словам Гребенщикова, музыканты стараются играть на концертах "поживее", потому что любая музыка меняет жизнь людей, которые ее слушают, а альбом "Время N" получился "чудовищно мрачным".

"То, что я пишу, то, что мы играем, всегда отражает, как зеркало, то, что происходит вокруг нас. Даже не то, что происходит вокруг нас, а то, что люди думают по этому поводу, скажем так. Невозможно написать стихотворение, или картину, или песню, которая была бы никак не связана с тем, что происходит. Она может быть отрицанием того, что происходит, может быть, попыткой убежать от того, что происходит, но она все равно исходит из того, что происходит", – пояснил музыкант.

"То, что происходит в России, хорошо определяется словом "гиньоль", – добавил Гребенщиков. – Я не вижу в этом ничего печального. Существует такой жанр".