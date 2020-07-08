Браконьеров с "катюшей" в руках поймали с поличным на реке в Карелии

На севере Карелии сотрудниками транспортной полиции пресечен незаконный вылов рыб ценных пород в местах ее нереста, сообщили в пресс-службе Петрозаводского ЛО МВД России на транспорте.

В устье реки Кемь инспекторы заметили нескольких браконьеров.

Нарушителями оказались пятеро местных жителей в возрасте от 25 до 52 лет. Заметив полицейских, браконьеры пытались избавиться от самодельных снастей, выбросив их в реку. Но все попало на камеру.



Мужчины с помощью "катюши" незаконно ловили рыбу в месте нереста семги.

Нарушителей оштрафовали на две тысячи рублей каждого.

Ранее трех браконьеров поймали на ловле судаков.