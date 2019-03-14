Браконьеров с сетями поймали в Карелии на Ладожском озере

В Карелии на Ладожском озере пресечен незаконный вылов рыбы, сообщили в транспортной полиции Петрозаводска.

В ходе недавно проведенного рейда в акватории Ладожского озера сотрудники транспортной полиции обнаружили двоих жителей Карелии.

Стражи порядка взяли правонарушителей с поличным. 38-летний житель Сортавалы и 43-летний житель поселка Хелюля Сортавальского района находились в 300 метрах от берега и проверяли сети, незаконно установленные ими ранее.

Сотрудники транспортной полиции Петрозаводска изъяли у них запрещенное орудие лова - ставную сеть длиной 60 метров и возбудили в отношении правонарушителей административное производство.

В прошлом году к административной ответственности было привлечено 73 браконьера. С начала нынешнего года транспортными полицейскими Карелии выявлено 9 любителей подледного лова, нарушивших Правила рыболовства.