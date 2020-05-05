890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Житель поселка Карелии умер, не дождавшись скорой помощи 10
Сегодня 12:49
Глава Карелии разрешил загородные прогулки 6
05.05.2020 19:38
Жителям Карелии ограничили служебные командировки в связи с ростом числа заболевших Covid-19 2
Сегодня 06:40
Врачи подключили к аппарату ИВЛ пожилого петрозаводчанина, у которого диагностировали коронавирус 4
Сегодня 10:27
Решение Парфенчикова об ограничительных мерах из-за COVID-19 оспорят в суде 6
Сегодня 14:43

Браконьеры попались на ловле спаривающихся рыб в заказнике Карелии

Новости. Общество
16:20, 06 Мая 2020
фото: © Национальный парк "Водлозерский"/ vk.com/vodlozero?w=wall-25556227_1383
Загрузка...

Нарушителей обнаружили на территории природного заказника "Кижский".

Очередной инспекторский рейд на территории Кижского природного заказника прошел с 1 по 4 мая.

Сейчас идет нерестовый период (процесс спаривания и оплодотворение икры у рыб), поэтому использование сетей запрещено, сообщается в паблике "Национальный парк "Водлозерский".

В ходе рейда инспекторы заметили двух граждан, устанавливающих сети. Составлены протоколы об административном правонарушении. У нарушителей изъяли лодку с мотором и сеть.

В ходе рейда также были изъяты 6 рыболовных сетей общей длиной 250 м, принадлежащих неустановленным лицам.

Ранее троих нарушителей с рыболовными сетями и ружьем поймали на территории государственного природного заказника федерального значения "Кижский".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-05-06 16:52:33
Сотни лет у них не было никакой власти. И сейчас нет. Не зря там беглые монахи скрывались. :)
новый
2020-05-06 16:47:18
Лохи. Не умеют браконьерить. И поделом - меньше конкурентов.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
29.04.2020, 06:40
Власти Карелии опубликовали расширенную онлайн-карту заболевших коронавирусом
30.04.2020, 09:11
Еще 8 жителей Карелии заразились коронавирусом
29.04.2020, 19:30
Глава Карелии продлил жесткий карантинный режим в республике (СРОЧНО)
04.05.2020, 09:13
Число заразившихся коронавирусом жителей Карелии приближается к сотне
05.05.2020, 09:54
В Карелии глухарь попал в объектив фотоловушки (ФОТО)
30.04.2020, 15:32
Глава Карелии запустил онлайн-карту распространения коронавируса по республике

Чтиво

30.04.2020 13:36
Без политики
Маркетплейс "Сделано в Карелии" – одна из форм помощи предпринимателям 5
О новом региональном проекте – в интервью с директором Фонда венчурных инвестиций Республики Карелия Борисом Валитом.
Сдать анализ на коронавирус в Петрозаводске теперь может любой желающий
29.04.2020 10:08
Ипотека сегодняшнего дня: новые реалии и новые условия
29.04.2020 09:00
архив чтиво

Медиа

Александро-Невский собор в период пандемии коронавируса
13.04.2020 10:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»