Браконьеры попались на ловле спаривающихся рыб в заказнике Карелии

Нарушителей обнаружили на территории природного заказника "Кижский".

Очередной инспекторский рейд на территории Кижского природного заказника прошел с 1 по 4 мая.

Сейчас идет нерестовый период (процесс спаривания и оплодотворение икры у рыб), поэтому использование сетей запрещено, сообщается в паблике "Национальный парк "Водлозерский".

В ходе рейда инспекторы заметили двух граждан, устанавливающих сети. Составлены протоколы об административном правонарушении. У нарушителей изъяли лодку с мотором и сеть.

В ходе рейда также были изъяты 6 рыболовных сетей общей длиной 250 м, принадлежащих неустановленным лицам.

Ранее троих нарушителей с рыболовными сетями и ружьем поймали на территории государственного природного заказника федерального значения "Кижский".