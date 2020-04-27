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Браконьеров задержали на территории заказника в Карелии (ФОТО)

Новости. Общество
07:25, 28 Апреля 2020
фото: Национальный парк "Водлозерский"/vk.com/wall-25556227_1348
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Троих нарушителей с рыболовными сетями и ружьем поймали на территории государственного природного заказника федерального значения "Кижский".

Два петрозаводчанина и житель Ленинградской области были задержаны сотрудниками Петрозаводского линейного отдела МВД России на транспорте и национального парка «Водлозерский». Участники природоохранного рейда на территории заказника «Кижский» поймали мужчин за проверкой рыболовных сетей, установка которых в настоящее время запрещена. Кроме того, у браконьеров оказалось заряженное охотничье ружье 12го калибра, сообщается в паблике "Национальный парк "Водлозерский".

"У нарушителей изъята одна единица огнестрельного оружия, 2 единицы патронов, 30 м сетей. Наложен арест на моторную лодку. В отношении указанных лиц составлен административный протокол за нарушение правил рыболовства Северного рыбохозяйственного бассейна, проводится проверка", - пишут в паблике нацпарка.

В результате совместного рейда было изъято также 5 сетей общей протяженностью 670 метров, принадлежащих неустановленным лицам. Вынесены определения о возбуждении административных дел.

Напомним, глава Карелии запретил весеннюю охоту из-за коронавируса.

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