Браконьеров задержали на территории заказника в Карелии (ФОТО)

Троих нарушителей с рыболовными сетями и ружьем поймали на территории государственного природного заказника федерального значения "Кижский".

Два петрозаводчанина и житель Ленинградской области были задержаны сотрудниками Петрозаводского линейного отдела МВД России на транспорте и национального парка «Водлозерский». Участники природоохранного рейда на территории заказника «Кижский» поймали мужчин за проверкой рыболовных сетей, установка которых в настоящее время запрещена. Кроме того, у браконьеров оказалось заряженное охотничье ружье 12го калибра, сообщается в паблике "Национальный парк "Водлозерский".

"У нарушителей изъята одна единица огнестрельного оружия, 2 единицы патронов, 30 м сетей. Наложен арест на моторную лодку. В отношении указанных лиц составлен административный протокол за нарушение правил рыболовства Северного рыбохозяйственного бассейна, проводится проверка", - пишут в паблике нацпарка.

В результате совместного рейда было изъято также 5 сетей общей протяженностью 670 метров, принадлежащих неустановленным лицам. Вынесены определения о возбуждении административных дел.

Напомним, глава Карелии запретил весеннюю охоту из-за коронавируса.