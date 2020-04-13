Глава Карелии запретил весеннюю охоту из-за коронавируса

Об этом говорится в постановлении Главы республики от 14 апреля об установлении ограничения охоты, сообщили в Минприроды Карелии.

Этим документом в Карелии запрещена охота на бурого медведя, боровую и водоплавующую дичь.

Весенняя охота на медведя должна была проходить с 15 апреля по 25 мая, любительская и спортивная охота на боровую и водоплавающую дичь – с 1 по 10 мая в южных районах, с 6 по 15 мая в северных.



В целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), сохранения и воспроизводства объектов животного мира охота отменена.

Ранее Минприроды Карелии уже подготовило проект постановления об установлении ограничения охоты в весенний сезон 2020 года.