Предприниматели Имановы задержаны в Петрозаводске

Сотрудники правоохранительных органов задержали известных в Карелии бизнесменов Имановых.

По информации "Столицы на Онего", задержание братьев Имановых, бывших владельцев печально известного кондопожского ресторана "Чайка", произошло утром в понедельник.

В настоящее время они находятся в следственном комитете. В правоохранительных органах пока не комментируют информацию о задержании Имановых.

"В республике продолжается работа, направленная на наведение порядка в сфере расселения аварийного жилья", - пояснил источник.

ООО "Шеф-монтаж", которым руководит Вагиф Иманов, является подрядчиком по госконтрактам на строительство домов для переселенцев из аварийного жилья в поселках Поросозеро Суоярвского района, Рускеала Сортавальского района и в городе Сортавала.