Бренд Карелии изобразили на монетах евро

Банк Эстонии выпустил новую монету номиналом в 2 Евро, на которой изображены всемирно известные петроглифы с берегов Онежского озера - один из главных брендов Карелии.

Сообщение об этом появилось на странице «Карельскому языку — официальный статус в Карелии» Вконтакте.

Выпуск монеты приурочен к VIII Всемирному конгрессу финно-угорских народов в Тарту, который откроется 16 июня. В нем будут участвовать и представители народов Карелии — карелы и вепсы.

«Монета будет являться законным платёжным средством во всей зоне обращения Евро, и таким образом, разойдётся по всем европейским странам. Мы рады тому, что о Карелии и её достопримечательностях узнают как можно больше людей. Презентация монеты пройдёт на открытии конгресса в Эстонском национальном музее», — говорится в сообщении.