Бритни Спирс выписали из психиатрической больницы

37-летняя поп-звезда завершила месячный курс реабилитации в клинике.

Певица сама обратилась за помощью к специалистам, так как сильно переживала за больного отца. Сейчас Спирс вернулась домой. Об этом сообщает сайт Starhit.ru.

Новость о повторной госпитализации Бритни Спирс в психиатрическую клинику многих ошарашила. Поклонники были уверены, что поп-звезда окончательно избавилась от эмоциональных срывов. Ее возвращение на сцену после первого кризиса стало новым витком в творчестве. Возможно, успешный опыт подтолкнул Спирс всерьез задуматься о здоровье. Ведь на этот раз все обошлось без скандальных выходок — звезда сама позвонила в клинику.

Все началось из-за болезни отца. Мужчина перенес две сложные операции, а дочь от сильных переживаний начала принимать таблетки. Вскоре они перестали действовать, и у Спирс развилось биполярное расстройство. Чтобы как-то прийти в себя, она выбрала 30-дневный курс лечения в одной из психиатрических больниц. "Хочу уделить себе немного времени", — написала она в микроблоге.

По словам инсайдеров, специалистам удалось ей помочь. Звезда чувствуется себя намного лучше и уже выписалась из учреждения. Забрать возлюбленную приехал бойфренд Сэм Асгари. На днях певица даже записала видео, демонстрируя, что с ней все в порядке.

В опубликованном ролике, Бритни Спирс делает несколько упражнений с гантелями и мячом под музыку. На ней были короткий топ и спортивные брюки. Поклонники заметили, что звезда успела не только поправить душевное состояние, но и сбросить лишние килограммы. "Это настоящее видео? Почему она выглядит такой загорелой и подтянутой?" — удивляются пользователи Сети.

Напомним, что ранее поклонники были в ужасе от последних снимков Спирс. Несколько дней назад знаменитость отпустили на празднование Пасхи с семьей. Тогда певицу засняли, выходящей из отеля с бойфрендом. Звезда выглядела настолько растерянной и больной, что фанаты стали выступать с пикетами в защиту Бритни. Они требовали, чтобы звезду выпустили из лечебницы, считая, что ее удерживают силой.

Однако Бритни все еще находится под наблюдением врачей. Специалисты хотят найти для нее правильную дозировку лекарств во избежание возможных злоупотреблений. Сейчас Спирс наслаждается отдыхом с любимым и пока не планирует возвращаться на сцену.