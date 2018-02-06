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Новости. Общество
08:05, 06 Февраля 2018
фото: http://fotokto.ru/photo/view/3681230.html

"Бросили людей на произвол судьбы, мы не живем, а выживаем"

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Жители Муезерского района написали открытое письмо главе Карелии Артуру Парфенчикову.

В социальной сети ВКонтакте есть паблик, куда жители Карелии пишут открытые обращения, наказы и жалобы главе республики Артуру Парфенчикову. Как отмечают создатели странички, - общественники и неравнодушные жители, - ее цель – оказать помощь органам власти. Впрочем, никакой реакции от чиновников на эти обращения не наблюдается. Видимо, они не считают этот канал "официальным".

Тем не менее, "стена плача" полна сообщений из самых разных уголков Карелии. Одно из последних посланий Артуру Парфенчикову касается ситуации в Муезерском районе:

"Пишу от имени жителей п. Тумба, Муезерского района. Бросили людей на произвол судьбы, в посёлке живут в основном пенсионеры. У нас нет никакого сообщения с районом, автобус давно не ходит, в больницу не попасть, за поездку частнику надо заплатить больше 3000 р. Поезд у нас ходит 2 раза в неделю, слава богу, что ходит. Но и здесь проблем хватает. Жд станция находится в 2 км от посёлка, вокзала давно нет, раньше был сараюшка, в котором можно было спрятаться от непогоды, теперь и его нет. К нам ходит пригородный поезд Суккозеро - Лендеры. Поезд проходит мимо посёлка, несколько лет назад обращались к руководству РЖД, чтоб сделали остановку в самом посёлке, но пришёл отказ: для того, чтоб сделать остановку, нужна платформа, семафор и т.д. Цена вопроса - несколько миллионов рублей, которых у местной администрации нет. Хотя на нашей станции Суун нет никакого перрона, т.к. поезд раньше приходил на 1 путь, а когда закрыли станцию, разобрали пути, оставив только второй, естественно, без всякой платформы. Сейчас подходы к вагону никто не чистит, нет освещения, да и дорога к станции чистится плохо. Из Суккозера поезд приходит в 7.20 утра, чтоб встретить кого-то, не всегда можно подъехать на машине из-за нечищенной дороги, приходится машину оставлять на центральной дороге и метров 250-300 пробираться по снегу, по колено, по лесу и ждать поезд в темноте на улице, рискуя встретить волков. Помогите нам добиться от РЖД остановки поезда в посёлке. Тем более, путейцы садятся в посёлке, для них можно останавливаться, а для жителей - нет. Мы отработали по 30-40 лет, а сейчас не живём, а выживаем.

Помогите нам!".

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