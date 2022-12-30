БСМП Петрозаводска призвала пациентов быть терпимее и не отвлекать врачей без особых оснований

В новогодние праздники выросла нагрузка на терапевтов БСМП Петрозаводска, но 70% больных не нуждались в госпитализации.

«Эти пациенты должны были обращаться в поликлиники, которые работают в эти дни, но по каким-то причинам они туда не пошли», — говорится в сообщении в группе БСМП Вконтакте.

Там напомнили, что основная функция больницы — оказание экстренной и неотложной помощи.

«Призываем жителей Петрозаводска быть терпимее, когда они обращаются за медицинской помощью в БСМП, основной функцией которой является оказание экстренной и неотложной помощи. Врач должен осмотреть всех пациентов, чтобы понять, нуждается обратившийся в оперативной помощи или нет. Уважаемые петрозаводчане, если вам нужна только консультация, обращайтесь в поликлинику, не отвлекайте специалистов от пациентов, которым эта помощь жизненно необходимо, чтобы врач имел возможность это делать», — пояснили в больнице.