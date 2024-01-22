«Будем помнить!» — трое жителей Петрозаводска погибли в ходе спецоперации

Инна Колыхматова сообщила о гибели на СВО троих петрозаводчан.

Глава Петрозаводска сообщила печальную новость на своей странице в соцсети « ВКонтакте».

В ходе специальной военной операции погибли Игорь Сергеевич Смородов, Артур Юрьевич Куйкин, Артем Васильевич Гашков.



«Петрозаводчане, они учились, работали и жили рядом с нами…», — написала Инна Колыхматова в личном профиле.



«Город и горожане разделяют боль утраты. Приношу родным, близким, друзьям и боевым товарищам Игоря Сергеевича, Артура Юрьевича и Артема Васильевича глубокие соболезнования», — добавила глава карельской столицы в сети.



Будем помнить. Вечная слава героям!