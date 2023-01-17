«Будущее у нас будет интересным»: в День студента мэр Петрозаводска рассказал, что нас ждет

Глава Петрозаводска Владимир Любарский поздравил с Днем студента учащихся образовательных учреждений города.

Послание он разместил на своей странице Вконтакте.

«Студенчество – особая пора. Время интенсивного взросления. Обычно в студенческих билетах на фотографиях – еще дети, а на фото с выпускных – взрослые люди, думающие, интересные, умеющие отстаивать свое мнение. Нередко встречаюсь со студенческим активом. Это важно, ведь в вузах и колледжах сейчас учатся те, от кого зависит наше будущее. И судя по оживленным беседам будущее у нас будет интересным», - написал Любарский.

Он пожелал «всем причастным веселой студенческой жизни, но такой, чтобы на сессиях не пришлось надеяться лишь на халяву».