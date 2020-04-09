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Буйный покупатель в магазине Петрозаводска пытался сломать кофейный аппарат

Новости. Происшествия
14:19, 10 Апреля 2020
фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС
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Вневедомственной охраной задержан мужчина, нарушивший общественный порядок, сообщили в управлении Росгвардии.

Так, 9 апреля сотрудники Петрозаводского отдела вневедомственной охраны выезжали на срабатывание тревожной сигнализации в один из гипермаркетов города.

Вызвать правоохранителей работников магазина вынудил гражданин, который мешал работе и посетителям торгового заведения. Мужчина вел себя неадекватно, на замечания в свой адрес реагировал агрессивно, оскорблял нецензурными выражениями охранников гипермаркета. Кроме того, буйный посетитель пытался испортить находящийся на территории торгового заведения кофейный аппарат.

Росгвардейцы задержали 28-летнего правонарушителя и передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-04-10 14:32:37
Много дурных. Нет закона от депутатов как вами править. Полезны ли для вашего душевного здоровья телесные наказания?
Гость
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