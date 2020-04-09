Буйный покупатель в магазине Петрозаводска пытался сломать кофейный аппарат

Вневедомственной охраной задержан мужчина, нарушивший общественный порядок, сообщили в управлении Росгвардии.

Так, 9 апреля сотрудники Петрозаводского отдела вневедомственной охраны выезжали на срабатывание тревожной сигнализации в один из гипермаркетов города.

Вызвать правоохранителей работников магазина вынудил гражданин, который мешал работе и посетителям торгового заведения. Мужчина вел себя неадекватно, на замечания в свой адрес реагировал агрессивно, оскорблял нецензурными выражениями охранников гипермаркета. Кроме того, буйный посетитель пытался испортить находящийся на территории торгового заведения кофейный аппарат.

Росгвардейцы задержали 28-летнего правонарушителя и передали полицейским для дальнейшего разбирательства.