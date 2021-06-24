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«Буквально возрождаем из руин» - Парфенчиков объяснил, как будут тратить деньги на совхоз «Ведлозерский»

Новости. Общество
16:38, 25 Июня 2021
фото: страница Артура Парфенчикова Вконтакте

Совхоз «Ведлозерский» получил из бюджета Карелии дополнительно 57 млн. рублей на ремонт помещений, закупку техники и увеличение поголовья.

Об этом написал на своей странице Вконтакте глава Карелии Артур Парфенчиков после встречи с руководством предприятия.

«Совхоз „Ведлозерский“, который буквально возрождаем из руин, получил, благодаря дополнительным доходам бюджета, серьезную поддержку — 57 млн. рублей… В первую очередь важно улучшить условия для животных, поэтому будут продолжены ремонты комплексов и в Пряже, и в Ведлозере. Работы начнутся уже в июле», — написал глава Карелии.

Что ждет это предприятие, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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Комментарии

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врунофф
2021-06-25 18:02:14
" Я попросил бы особо отметить, что в каждом отдельном случае важен не только объем, но и качество решаемых задач. К сожалению об этом очень часто некоторые забывают.. надо просто почаще им напоминать. " В.В. Путин
Никита
2021-06-25 17:35:28
Видимо опять кирдык наступит , веры почему то нет .
Санитар
2021-06-25 17:18:16
Ну , наконец то, позитив! А то всё развалено,да распродано, оказывается ещё не всё?
врунофф
2021-06-25 16:49:51
Щас агрекалчнутые интелехтуалы начнут рассуждать и критиковать. Они же профи в агрокомплексе. Не зря же такое погоняло себе выбрали. Ермолина, я правильно сказал ? :)
Гость
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