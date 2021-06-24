«Буквально возрождаем из руин» - Парфенчиков объяснил, как будут тратить деньги на совхоз «Ведлозерский»

Совхоз «Ведлозерский» получил из бюджета Карелии дополнительно 57 млн. рублей на ремонт помещений, закупку техники и увеличение поголовья.

Об этом написал на своей странице Вконтакте глава Карелии Артур Парфенчиков после встречи с руководством предприятия.

«Совхоз „Ведлозерский“, который буквально возрождаем из руин, получил, благодаря дополнительным доходам бюджета, серьезную поддержку — 57 млн. рублей… В первую очередь важно улучшить условия для животных, поэтому будут продолжены ремонты комплексов и в Пряже, и в Ведлозере. Работы начнутся уже в июле», — написал глава Карелии.

Что ждет это предприятие, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».