Бутерброды и суши стали добычей злоумышленников в одном из магазинов Петрозаводска

Росгвардейцы остановили 5 попыток краж за минувшие выходные.

Как сообщили в Росгвардии Карелии, за прошедшие выходные, 29 и 30 октября, группы задержания вневедомственной охраны 5 раз выезжали в связи с кражами.

Так, ночью в одним из магазинов в октябрьском районе Петрозаводска был задержан 27-летний местный житель. Молодой человек взял с прилавка три бутерброда и попытался скрыться с ними. А на следующий день в этом же магазине 28-летний злоумышленник похитил набор суши.

Также в Петрозаводске 46-летний мужчина попытался покинуть один из гипермаркетов, прихватив с собой алкоголь.

Еще две кражи были пресечены в Сегеже, где добычей злоумышленников стали рыбные мясные и рыбные деликатесы, бальзам и продукты питания.

Патрули Росгвардии передали всех задержанных полиции.