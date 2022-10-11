Бутерброды и суши стали добычей злоумышленников в одном из магазинов Петрозаводска

Росгвардейцы остановили 5 попыток краж за минувшие выходные.
Как сообщили в Росгвардии Карелии, за прошедшие выходные, 29 и 30 октября, группы задержания вневедомственной охраны 5 раз выезжали в связи с кражами.
Так, ночью в одним из магазинов в октябрьском районе Петрозаводска был задержан 27-летний местный житель. Молодой человек взял с прилавка три бутерброда и попытался скрыться с ними. А на следующий день в этом же магазине 28-летний злоумышленник похитил набор суши.
Также в Петрозаводске 46-летний мужчина попытался покинуть один из гипермаркетов, прихватив с собой алкоголь.
Еще две кражи были пресечены в Сегеже, где добычей злоумышленников стали рыбные мясные и рыбные деликатесы, бальзам и продукты питания.
Патрули Росгвардии передали всех задержанных полиции.
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