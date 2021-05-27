Бутылку вина для Наполеона продали за рекордную сумму

Одну из последних бутылок вина для Наполеона была продана на аукционе

Одну из последних бутылок вина, предназначавшихся для французского императора Наполеона Бонапарта, продали в ЮАР за 420 тысяч рэндов (2,2 миллиона рублей). Об этом сообщила Лента.ру со ссылкой на News24.

Бутылку с вином Grand Constance урожая 1821 года выставили на аукцион Cape Fine & Rare Wine, который проводился в сотрудничестве с аукционным домом Christieʼs. Ее покупателем стал клиент Christieʼs из Великобритании.

Вино Grand Constance, которое изготавливали из винограда, выращенного на территории современной Южной Африки, пользовалось популярностью в начале XIX века. В 1821 году большая часть урожая пошла на вино для Наполеона, однако бывший император Франции скончался, когда заказ еще не был доставлен. Считается, что до нашего времени сохранилось только 12 бутылок той партии, одна из которых и была продана в ЮАР.