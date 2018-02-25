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Новости. Спорт
15:14, 25 Февраля 2018

Бузова поздравила российских хоккеистов с победой на Олимпиаде

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Телеведущая и певица Ольга Бузова поздравила российских хоккеистов с победой на Олимпиаде в Пхёнчхане.

"Чемпионы! Лучшие! Спасибо за победу! Нас ничем и никем не сломить! Россия, мы с тобой", - написала она.

Российские хоккеисты в овертайме обыграли сборную Германии со счётом 4:3 в финале олимпийского турнира и завоевали золотые медали, пишет Лайф.

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Комментарии

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кир
2018-02-25 18:14:33
Не знаю её и не видел никогда.
sherhan2
2018-02-25 16:47:17
А почему Бузова?
"Столица",не патриотично,как то.
Парфенчиков должен был поздравитьпервым,отправить Газель с рыбниками и морсом.
Яна
2018-02-25 15:30:44
Глядя на Бузову ,почему-то вспомнился конфликт в самолёте на Беркут,сегодня в Губделли пишут и показывают,как "жена депутата" хамит и её успокаивают,посмотрите,но почему именно глядя на Бузову это вспомнилось,не пойму....
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