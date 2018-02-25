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Телеведущая и певица Ольга Бузова поздравила российских хоккеистов с победой на Олимпиаде в Пхёнчхане.
"Чемпионы! Лучшие! Спасибо за победу! Нас ничем и никем не сломить! Россия, мы с тобой", - написала она.
Российские хоккеисты в овертайме обыграли сборную Германии со счётом 4:3 в финале олимпийского турнира и завоевали золотые медали, пишет Лайф.
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