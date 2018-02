Бузова поздравила российских хоккеистов с победой на Олимпиаде

Чемпионы 🔝 Лучшие 💣 спасибо за победу 🙏🏻 нас ничем и никем не сломить 💪🏻 Россия мы с тобой 🇷🇺 урааааааааа🚀

A post shared by Ольга Бузова (@buzova86) on Feb 25, 2018 at 2:18am PST