Телеведущая и певица Ольга Бузова поздравила российских хоккеистов с победой на Олимпиаде в Пхёнчхане.

"Чемпионы! Лучшие! Спасибо за победу! Нас ничем и никем не сломить! Россия, мы с тобой", - написала она.

Российские хоккеисты в овертайме обыграли сборную Германии со счётом 4:3 в финале олимпийского турнира и завоевали золотые медали, пишет Лайф.