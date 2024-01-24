«Были развороты, сходы, заглохшие моторы…» — в Карелии проходит I этап чемпионата России по авторалли

В пятницу, 26 января, стартовал I этап Кубка Карелии — ралли «Карелия-2024».

В Лахденпохском районе проходит I этап чемпионата России по авторалли, I этап Кубка Карелии — ралли «Карелия -2024», рассказали в официальном паблике района.



Старт ралли был дан в пятницу, 26 января, на площади Карлен Лахденпохьи. Спортсменов приветствовали активисты «Движения первых» и солисты центра детского творчества. С напутственным словом к участникам ралли обратилась глава администрации Лахденпохского района Оксана Жесткова. Она пожелала всем спортивного азарта, успешных результатов и получения удовольствия от самой гонки.



В 15.00 экипажи отправились на покорение скоростных участков. К сожалению, преодолеть трассу в первый день удалось не всем. Были развороты, сходы, заглохшие моторы… После прохождения четырёх скоростных участков лидером первого дня гонки стал Дмитрий Рябов.



В субботу, 27 января, — второй заключительный день ралли. Как он сложится и какие сюрпризы преподнесёт дорога автогонщикам, власти Лахдепохского района обещали скоро рассказать.