Автомобильная федерация Санкт-Петербурга и Ленинградской области объявила о проведении тренировочного мероприятия.

В Куркиеки потренируются раллисты, сообщили в паблике ЛахденпохьЯ - НАВСЕГДА!

Как рассказали в источнике, автомобильная федерация Санкт-Петербурга и Ленинградской области объявила о проведении тренировочного мероприятия «Куркиеки-2024».

Мероприятие пройдет 21 декабря 2024 года.

Программа:

9.00 -10.00 — регистрация участников

(штаб — Республика Карелия, Лахденпохский р-н, пос. Куркиеки, гостиница «Курки»)

9.30 -11.00 — ознакомление с трассой ТМ (в соответствии Дорожной книгой)

11.30 -16.00 — тестовые заезды

Как отметили в источнике, схема трассы будет опубликована позже.