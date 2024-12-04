Автомобильная федерация Санкт-Петербурга и Ленинградской области объявила о проведении тренировочного мероприятия.
В Куркиеки потренируются раллисты, сообщили в паблике
Как рассказали в источнике, автомобильная федерация Санкт-Петербурга и Ленинградской области объявила о проведении тренировочного мероприятия «Куркиеки-2024».
Мероприятие пройдет 21 декабря 2024 года.
Программа:
9.00 -10.00 — регистрация участников
(штаб — Республика Карелия, Лахденпохский р-н, пос. Куркиеки, гостиница «Курки»)
9.30 -11.00 — ознакомление с трассой ТМ (в соответствии Дорожной книгой)
11.30 -16.00 — тестовые заезды
Как отметили в источнике, схема трассы будет опубликована позже.
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