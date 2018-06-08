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Новости. Политика
12:58, 08 Июня 2018

Бывший директор автовокзала возглавила "Петрозаводские энергосистемы"

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Ирина Мирошник сегодня подписала приказ о назначении нового директора МУП "Петрозаводские энергетические системы", сообщили в администрации города.

Новым директором МУП "Петрозаводские энергетические системы" станет Эльвира Каштанова.

Ранее руководителем "Петрозаводских энергосистем" был Павел Сандберг, договор с которым закончился в феврале этого года.

Напомним, Эльвира Каштанова раньше была гендиректором "Карелавтотранса", а после полгода работала начальником управления экономики и инвестиционной политики администрации Петрозаводска.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Сеня
2018-06-08 13:59:18
Почему специалисты типа главного инженера Шеремета уходят , а назначения получают всякие Павлики и дамочки без опыта и образования , которых и в других местах то не работали . Деньги отбивать из договоров не иначе . Такие назначения на должности руководителей организаций , отвечающих за жизнеобеспечение города - просто подрыв государства в угоду чьим то меркантильным интересам . И тут слово должны сказать ФСБ и Прокуратура . Иначе быть беде .
кир
2018-06-08 14:18:03
Сеня, беззубые теперь упомянутые органы. Когда хотя бы Григорьева поставят на подобающее ему место, то пойму, что мы живем уже в другой, нормальной стране.
Сеня
2018-06-08 14:21:01
кир, Надеюсь , не всё там еще потеряно .
кир
2018-06-08 14:36:50
Сеня, тоже надеюсь. :)
Жуков
2018-06-08 13:55:16
Какой сити менеджер такая и грядка рядом.
Leopol'd
2018-06-08 13:54:05
А есть какие-то успехи у предыдущего предприятия, что руководитель переведен на более масштабное? Или просто боятся доверить финансовые потоки честным сотрудникам-специалистам?
Кирюха непутёвый
2018-06-08 13:36:05
И это с дипломом медфака Петргу . Да .уж один краше другого Полное засилье безграмотных чиновников в Карелии и Петрозаводске . Готовимся к технологическому рывку .
кир
2018-06-08 13:33:07
По виду крепкая пенсионерка. Знает ли закон Ома?
petronik
2018-06-08 13:29:54
Все, как в СССР. Так же, если номенклатура и член КПСС, перебрасывали с участка на участок - директор бани - начальник ЖЭК - зав - пом...
Горожанин
2018-06-08 14:13:53
petronik, не бреши. В СССР "номенклатура" как раз дураков и неучей не допускала к руководству и власти. Чтобы директором стать, надо было с рабочей или инженерной профессии начинать, а не с трехмесячных курсов "менеджмента"
Ванёк
2018-06-08 13:13:13
Еще один кремневский " энергетик " занял должность в которой ничего не понимает . Попрыгунчик -универсал . Откуда же не будет в городе столько проблем в ЖКХ с такими горе специалистами . Мрак . Позиция же Мирошник просто никакая , вот вам сити-мер .
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