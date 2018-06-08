Бывший директор автовокзала возглавила "Петрозаводские энергосистемы"

Ирина Мирошник сегодня подписала приказ о назначении нового директора МУП "Петрозаводские энергетические системы", сообщили в администрации города.

Новым директором МУП "Петрозаводские энергетические системы" станет Эльвира Каштанова.

Ранее руководителем "Петрозаводских энергосистем" был Павел Сандберг, договор с которым закончился в феврале этого года.

Напомним, Эльвира Каштанова раньше была гендиректором "Карелавтотранса", а после полгода работала начальником управления экономики и инвестиционной политики администрации Петрозаводска.