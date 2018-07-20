Бывшая любовница Домогарова рассказала, какой он в постели

Бывшая любовница 55-летнего Александра Домогарова Айгуль Мильштейн заявила, что секс с актером не был ярким, поскольку он "постоянно был пьян".

Девушка вспоминает, что Домогаров мог крутить роман одновременно с восемью разными девушками. Об этом свидетельствует интимная переписка, которую она однажды обнаружила в его телефоне, пишет "Комсомольская правда".

"Секс с ним не был ярким, потому что Домогаров постоянно был пьян – за полтора года отношений я всего два раза видела его трезвым. Домогаров испорчен вниманием женщин. Они вешаются на него, пишут, звонят… Таких как я, кому он периодически по шаблону писал эсэмэску со словами "хочу тебя", было восемь. Минимум. Каюсь, я потихоньку порылась в его телефоне и ахнула – эротическая переписка у него была и с Катей, и с Клавой, и с Наташей, и с Леной, и с Викой, и еще с парой-тройкой дурочек. Потом я выяснила, что Клава – это "хлопушка" на фильме "Царь". Наташа – Наталья Громушкина, актриса и его третья жена. Она и после развода никак не могла оставить Сашу в покое", — поделилась воспоминаниями Айгуль в интервью Starhit.

По словам актрисы, Громушкина вступала в интимную связь с Александром даже тогда, когда была в браке с Ильей Оболонковым. Сама Наталья утверждает, что они сохранили хорошие отношения с Александром.

С Натальей Громушкиной Домогаров познакомился в Театре Моссовета и после начала их бурного романа оставил супругу Ирину Гуненкову с сыном. Ирина пыталась сохранить брак до последнего, несмотря на то, что актер не ночевал дома, а газеты открыто публиковали его фото с Громушкиной. В 2001 году Наталья и Александр поженились, однако вместе прожили всего 4 года. На съемках фильма "Звезда эпохи" актер познакомился с Мариной Александровой и влюбился с первого взгляда. Их экранная страсть переросла в реальную. Пара постоянно ссорилась, искала утешения в чужих объятиях и мирилась. Плюс, отношения явно не скрепляло то, что Александр любил выпить. Так актеры прожили два года, но летом 2007-го Александрова поставила крест на этих отношениях.