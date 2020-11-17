Бывшего министра строительства России заподозрили в хищении

Совет Федерации дал согласие на привлечение в качестве обвиняемого аудитора Счетной палаты и экс-главу Минстроя РФ Михаила Меня.

Верхняя палата российского парламента лишила 18 ноября неприкосновенности аудитора Счетной платы, бывшего министра строительства РФ и экс-губернатора Ивановской области Михаил Меня. Как сообщило РИА Новости, его заподозрили в хищении в 2011 году 700 миллионов рублей из областного бюджета.

По словам Генерального прокурора РФ Игоря Краснова, следствие собрало "достаточные доказательства вины". Совет Федерации дал согласие на привлечение Меня в качестве обвиняемого и на его задержание. Однако, как пояснила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, в отношении экс-министра предложена мера о "запрете определенных действий".