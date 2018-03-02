Бывшему директору МУП ПЭС Павлу Сандбергу снова грозит уголовное преследование

Прокуратура Петрозаводска отменила принятое городским Следкомом постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении экс-директора МУП "Петрозаводские энергетические системы" Павла Сандберга.

Как стало известно "Вестям Карелии", прокуратура Петрозаводска отменила постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении теперь уже бывшего директора МУП ПЭС Павла Сандберга. Ранее его принял старший следователь следственного отдела по Петрозаводску карельского Следкома Александр Кошкин. Он проводил предварительное расследование изложенных в постановлении городского прокурора Елены Аскеровой фактов присвоения Павлом Сандбергом денег с использованием своего служебного положения, а также злоупотребления им должностными полномочиями, по признакам преступлений, предусмотренных статьями 160, 285 УК РФ.

Напомним, что, по мнению надзорного ведомства, в период работы Сандберга директором МУП ПЭС, им допущен ряд противоправных действий. А именно: неправомерное расходование в 2016-2017 годах денег на оплату услуг по добровольному медицинскому страхованию работников предприятия на общую сумму 2 миллиона 270 тысяч рублей. При этом оказанные самому Павлу Леовичу стоматологические услуги обошлись предприятию почти в 35 тысяч рублей.

Неправомерным считает прокуратура и оплату МУП ПЭС услуг сотовой связи для его работников в сумме 54 тысячи рублей, а также расходы на содержание физкультурной команды предприятия по игре в футбол "Гранит" в сумме более 262 тысяч рублей. По информации прокуратуры, только двое из 25-ти игроков: сам Сандберг и начальник отдела контроля и снабжения МУП ПЭС Алексей Воротилов являлись работниками предприятия. Остальные члены футбольной команды – по имеющейся у издания неофициальной информации, преимущественно, друзья самого Сандберга, - в том числе, из других муниципальных предприятий.

В прокурорском документе также говорится о поездке Павла Сандберга в Москву, куда он добирался на поезде в вагоне повышенной комфортности СВ. Тогда как постановлением администрации Петрозаводского городского округа подобные командировочные расходы могут возмещаться только в размере «не выше стоимости проезда в купейном вагоне скорого фирменного поезда». В результате Сандбергу было необоснованно возмещено 8 994 рубля.

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