Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
999
Набор инструмента
2990
2390
Ваза для цветов
260
119
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
16:51, 02 Марта 2018

Бывшему директору МУП ПЭС Павлу Сандбергу снова грозит уголовное преследование

По теме

Ученые рассказали о причинах ухудшения секса
02.03.18 23:30
Тольский поздравил Романова, осужденного на 21 год, с днем рождения и заявил, что "не верит в историю с педофилией"
02.03.18 23:05
Муж Собчак назвал Жириновского дряхлой порнозвездой
02.03.18 22:00
Все новости
Загрузка...

Прокуратура Петрозаводска отменила принятое городским Следкомом постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении экс-директора МУП "Петрозаводские энергетические системы" Павла Сандберга.

Как стало известно "Вестям Карелии", прокуратура Петрозаводска отменила постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении теперь уже бывшего директора МУП ПЭС Павла Сандберга. Ранее его принял старший следователь следственного отдела по Петрозаводску карельского Следкома Александр Кошкин. Он проводил предварительное расследование изложенных в постановлении городского прокурора Елены Аскеровой фактов присвоения Павлом Сандбергом денег с использованием своего служебного положения, а также злоупотребления им должностными полномочиями, по признакам преступлений, предусмотренных статьями 160, 285 УК РФ.

Напомним, что, по мнению надзорного ведомства, в период работы Сандберга директором МУП ПЭС, им допущен ряд противоправных действий. А именно: неправомерное расходование в 2016-2017 годах денег на оплату услуг по добровольному медицинскому страхованию работников предприятия на общую сумму 2 миллиона 270 тысяч рублей. При этом оказанные самому Павлу Леовичу стоматологические услуги обошлись предприятию почти в 35 тысяч рублей.

Неправомерным считает прокуратура и оплату МУП ПЭС услуг сотовой связи для его работников в сумме 54 тысячи рублей, а также расходы на содержание физкультурной команды предприятия по игре в футбол "Гранит" в сумме более 262 тысяч рублей. По информации прокуратуры, только двое из 25-ти игроков: сам Сандберг и начальник отдела контроля и снабжения МУП ПЭС Алексей Воротилов являлись работниками предприятия. Остальные члены футбольной команды – по имеющейся у издания неофициальной информации, преимущественно, друзья самого Сандберга, - в том числе, из других муниципальных предприятий.

В прокурорском документе также говорится о поездке Павла Сандберга в Москву, куда он добирался на поезде в вагоне повышенной комфортности СВ. Тогда как постановлением администрации Петрозаводского городского округа подобные командировочные расходы могут возмещаться только в размере «не выше стоимости проезда в купейном вагоне скорого фирменного поезда». В результате Сандбергу было необоснованно возмещено 8 994 рубля.

Продолжение – по ссылке.

По теме

Ученые рассказали о причинах ухудшения секса
02.03.18 23:30
Тольский поздравил Романова, осужденного на 21 год, с днем рождения и заявил, что "не верит в историю с педофилией"
02.03.18 23:05
Муж Собчак назвал Жириновского дряхлой порнозвездой
02.03.18 22:00
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Рэм
2018-03-02 21:17:31
А ежели копнут расходы на авто и сколько потрачено и за что, да много чего,просто человек привык жить за гос.счёт, вон Нелидов, тоже хапал неплохо,теперь 8 лет будет учиться жить по новому.....привыкли народными деньгами как своими пользоваться.....осточертело...
2018-03-02 20:32:28
СУСКовец то красавец, постановление об отказе вынес по сообщению прокурора (!).... неужели прокурор наговаривает? эхехе
Плейшнер
2018-03-02 18:49:40
Осудят этого деятеля , затем доберутся после выборов и до мера , всё по плану у " приставов " .
Неизвестно
2018-03-02 17:50:49
Сколько веревочке не виться...
однозначно
2018-03-02 17:23:09
Меня терзают смутные сомнения, что Пашиным пресс секретарем был один из игроков его сборной по футболу.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
27.02.2018, 09:29
Морозы в Карелии отступят к весне
26.02.2018, 13:16
"Мы живем как после войны"
25.02.2018, 13:41
ВИДЕО: Жесткое ДТП случилось в центре Петрозаводска
01.03.2018, 17:40
Центральная газета Финляндии написала про суд об изъятии здания у "секты" в Карелии
26.02.2018, 19:10
Коллекцию летней обуви от Аллы Пугачевой назвали "откровенной безвкусицей"
24.02.2018, 13:12
В Карелии погиб пассажир самодельного транспортного средства

Аналитика

01.03.2018 15:55
Обществоведение
Куда везут собранный в Петрозаводске снег: любопытные фото и видео 4
В распоряжении "Столицы на Онего" оказались фото и видео, свидетельствующие о том, что собранный на Гоголевском мосту снег складируют в нескольких километрах от Петрозаводска - вдоль дороги, прямо у остановки.
Как правильно выбрать квартиру?
01.03.2018 13:06
"А вдруг метеорит прилетит?" 4
27.02.2018 11:23
"Мы живем как после войны" 11
26.02.2018 13:16
В погоне за явкой 4
26.02.2018 12:52
Вся аналитика

Чтиво

01.03.2018 12:49
Без политики
Баба с пакетами 6
Никто не должен потеряться в Петрозаводске. Особенно, фрики.
Когда на душе песенно
01.03.2018 09:56
Высокие технологии во имя здоровья 
28.02.2018 16:19
"Переобуваются в прыжке"
28.02.2018 14:36
архив чтиво

Медиа

СТОП-КАДР с Ефимом Овчинниковым от 1.03
01.03.2018 16:48
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»