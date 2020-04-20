Бывший главный архитектор Петрозаводска назвал безобразием ремонт на железнодорожном вокзале

Выход на вторую платформу железнодорожного вокзала Петрозаводска неприятно удивил бывшего архитектора столицы Карелии Евгения Фролова.

"Был потрясён увиденным в павильоне выхода на вторую платформу нашего вокзала. Применение пластикового плинтуса для скрытия проводки по сути на улице. К тому же "красиво" завершает отделку плиткой. Интересно посмотреть на человека, кто придумал это авангардное решение. Вот такой "эстетике", получается, достойны люди Петрозаводска. Безобразие!" - написал Евгений Фролов на своей странице в соцсети.

Он также разместил несколько фотографии, иллюстрирующих работы.

Ранее сообщалось, что остановка на ж/д вокзале в Петрозаводске "превратилась в ад"