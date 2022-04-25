Бывший банкир открыла в Петрозаводске первый столярный коворкинг

Финансист уволилась из банка и с помощью господдержки создала в столице Карелии открытую столярную мастерскую.

Недавно в Центр «Мой бизнес», где помогают начинающим предпринимателям и опытным бизнесменам, обратилась за консультацией Юлия Кочегина. Петрозаводчанка в конце прошлого года зарегистрировала ИП, получила грант 250 тысяч рублей от службы занятости и в феврале 2022 года открыла свою столярную мастерскую.

«К сожалению, полученных денег на все необходимое оборудование для мастерской мне не хватило. Поэтому я решила проконсультироваться в Центре „Мой бизнес“, какую еще господдержку я могу получить. Меня обнадежили и рассказали о возможных вариантах. А пока я воспользовалась предложением принять участие в выставке-ярмарке „Жар-птица“ в Москве, где собрались мастера народных художественных промыслов и ремесленников из всех регионов России. Это была моя первая выставка, где я показала свои работы московским покупателям и представителям торгового бизнеса», — поделилась Юлия Кочегина.

Петрозаводчанка, которая 15 лет отдала банковскому делу, не боится осваивать абсолютно новую для себя сферу деятельности. Юлия, имея два высших образования — эколого-биологическое и экономическое — никогда не была связана со столярным ремеслом. Но когда банкиру захотелось заняться творчеством, она стала мастерить садовые кашпо из дерева. Решила пройти курсы или мастер-классы для столяров в Петрозаводске. Как выяснилось, в столице Карелии столярных курсов нет. Чтобы осуществить свою мечту, петрозаводчанка отправилась в Санкт-Петербург.

«Я брала отпуск на основной работе и ездила в Северную столицу. Там я прошла обучение на различных столярных курсах. И тогда я подумала: если мне это интересно, наверняка для кого-то в Петрозаводске это тоже важно. Так пришла идея открыть в городе некое пространство, где можно не только делать мебель, но и проводить мастер-классы.

Когда в очередной раз я возвращалась из Санкт-Петербурга, у меня осталось несколько изделий, которые я не успела доделать до конца. Стала искать в Петрозаводске столярный коворкинг — помещение, которое сдается в аренду со столярным столом. В Санкт-Петербурге и Москве такая услуга очень распространена. А в столице Карелии не нашлось такого места, где бы я смогла закончить свои работы. И тут родилась вторая идея: помимо мастер-классов люди могли бы брать у меня в аренду столярный стол, верстак, оборудование и заниматься своими работами», — рассказала начинающий предприниматель.

Юлия Кочегина не стала откладывать реализацию своих идей. В октябре прошлого года она уволилась из банка. Как безработная получила право получить грант на открытие своего дела. В течение двух дней самостоятельно подготовила бизнес-план, который был одобрен.

«В марте я провела уже первые мастер-классы. Те, кто прошел обучение и хочет творить дальше, уже пользуются услугами столярного коворкинга. И надеюсь, в моей столярной мастерской людям будет интересно. А в семье меня все поддержали. Больше всех рад мой восьмилетний ребенок, потому что он сам может приходить в мастерскую и что-то делать своими руками. Так что будем развиваться. И помощь Центра „Мой бизнес“ нам очень пригодится», — считает хозяйка открытой столярной мастерской.

Начинающие предприниматели и те, кто еще только планирует открыть свое дело, могут получить консультацию в Центре «Мой бизнес» Республики Карелия по телефону 8 (8142) 44-54-00 или лично по адресу: г. Петрозаводск, наб. Гюллинга, 11.