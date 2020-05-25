Бывший детский лагерь "Айно" власти Карелии хотят использовать для патриотического воспитания

Закрытый из соображений безопасности детский загородный лагерь "Айно" после устранения нарушений планируется использовать как военно-патриотический центр, где дети будут жить палатках.

Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Карелии, комментируя проект решения горсовета Петрозаводска передать лагерь из муниципальной в республиканскую собственность.

Как сообщалось ранее, здания "Айно", построенные в 1989 году, требуют ремонта, а вся территория нуждается в реконструкции с целью соблюдения санитарных, противопожарных, антитеррористических и других норм и правил. Это будет сделано после того, как "Айно" передадут в республиканскую собственность для организации там палаточного лагеря.

"Организация стационарного палаточного лагеря, размещаемого на территории существующего лагеря, позволит частично использовать пригодные для эксплуатации уже имеющиеся на территории лагеря помещения", - пояснили в пресс-службе Минобразования.

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