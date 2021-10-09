Бывший хозяин Онежского тракторного завода арестован по подозрению в растрате

В конце сентября Лефортовский районный суд Москвы арестовал основателя и бывшего генерального директора концерна «Тракторные заводы» Михаила Болотина.

Почетный машиностроитель России, входивший в середине «нулевых» в сотню самых состоятельных бизнесменов страны, был взят под стражу вместе с двумя прежними подчиненными по ходатайству следователей ФСБ. Болотину инкриминируется «присвоение или растрата в особо крупном размере», и, судя по просочившейся в прессу информации, речь идет об огромных суммах, которые концерн «Тракторные заводы» получил несколько лет назад от министерства обороны РФ на выпуск бронетранспортеров. Как пишет «Коммерсант», военный заказ оказался в итоге сорван, концерн попал под процедуру банкротства, а против его бывшего руководства было возбуждено уголовное дело, поскольку следствие подозревает, что миллионы рублей, предназначавшиеся на создание бронетехники, ушли некой частной фирме и были с ее помощью обналичены.

В Карелии «Тракторные заводы» тоже еще не успели забыть. Подробности — читайте далее.