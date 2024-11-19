Бывший министр Карелии приступил к своим обязанностям в Минпромторге Самарской области

Экс-министр Карелии нашел новое призвание в Самарской области.

Новый губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев продолжает формировать свою команду, отметил карельский политолог Анатолий Цыганков на своей странице в социальных сетях. Как стало известно, пост министра промышленности и торговли региона занял Денис Гурков, ранее занимавший аналогичную должность в Карелии.

Гурков, ушедший в отставку с поста министра промышленности и торговли Карелии 8 ноября 2024 года, приступил к своим обязанностям в Самаре в статусе временно исполняющего обязанности. «Губернатор Федорищев сообщил на заседании правительства, что в свою команду приглашает только сильных и состоявшихся руководителей», — подчеркнул Цыганков.

Кроме того, он отметил, что ранее Денис Гурков занимался развитием промышленной и торговой сфер в Башкортостане.

«Журналисты Самарской области гадают, почему Гурков сменил Петрозаводск на Самару? Ответа не находят», — добавил Цыганков в конце. — «Как, впрочем, и в Карелии, где он год отработал (с сентября 2023 г.), ничем особо не отличился (но и не навредил) и тихонько переехал в Самару».