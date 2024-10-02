В Карелии планируют развивать экологичное судоходство

Министр промышленности анонсировал развитие экологичного судоходства в Карелии.

Денис Гурков, Министр промышленности и торговли Республики Карелия, рассказал на своей странице о результатах рабочей поездки. В Санкт-Петербурге он посетил два крупных форума и встретился с представителями компании Emperium, российского лидера в производстве электросудов.

Во время визита министр совершил прогулку по Неве на современном экокрузере, подчеркнув стремительное развитие экологичного судоходства в России.

«Если ранее это был газ, то сегодня мы можем говорить о водороде», — отметил министр.

Также Гудков намекнул, что в будущем возможна коллаборация между ОССЗ и компанией АФК «Система». В результате этого сотрудничества планируется производство экологически чистых туристических судов и экокрузеров.