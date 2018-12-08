Бывший пресс-секретарь президента Польши оказался в базе должников УФССП по Карелии

Польский писатель и журналист Мариуш Вильк, который ранее был пресс-секретарем президента Польши Леха Валенсы, оказался должником.

Как следует из банка данных исполнительных производств управления федеральной службы судебных приступов России по Карелии, Мариуш Хенрик Вильк на февраль 2018 года задолжал более 17 тыс. 401 рубль за коммунальные услуги.

По данным электронной библиотеки авторов Карелии, польский писатель и журналист родился в Польше. Называет себя русским писателем, пишущим по-польски.

Бывший пресс-секретарь и доверенное лицо Леха Валенсы, участник польской "Солидарности", дважды заключенный, подпольщик, объехал полмира, жил в Берлине и Париже, в Америке преподавал журналистику. Приехал в Россию в начале перестройки, чтобы собрать материал для новой книги и остался в ней навсегда. Очевидец московского путча и абхазской войны. Отправился на Соловки на три дня и прожил там десять лет. Когда, с его слов,"Соловки себя исчерпали", перебрался в Карелию.