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Бывший президент Финляндии Ахтисаари прекратил публичную деятельность из-за болезни Альцгеймера

Новости. Политика
11:50, 03 Сентября 2021
фото: © wikiwand.com

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Экс-глава соседней страны стал первым финном, удостоенным Нобелевской премии мира.

Бывший президент Финляндии Ахтисаари прекратил всякую публичную деятельность из-за болезни Альцгеймера. С таким заявлением выступила президентская канцелярия соседней страны, где сообщили, что экс-глава финского государства периодически проходит цикл лечения в доме престарелых.

Напомним, уроженец Выборга Мартти Ахтисаари занимал в Финляндии президентский пост с 1994 по 2000 годы. В 2008 году он стал первым финном, удостоенным Нобелевской премии мира за свою деятельность по урегулированию военных конфликтов.

Между тем Финляндия готовится отметить 100-летие со дня рождения предщественника Ахтисаари на президентском посту Мауно Койвисто. К юбилейной дате в Хельсинки установят памятник Койвисто, который неоднократно бывал в Карелии и выступал за развитие добрососедских отношений с Россией.

Читайте подробнее в статье «Посредник между Западом и Востоком».    

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