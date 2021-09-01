Бывший президент Финляндии Ахтисаари прекратил публичную деятельность из-за болезни Альцгеймера

Экс-глава соседней страны стал первым финном, удостоенным Нобелевской премии мира.

Бывший президент Финляндии Ахтисаари прекратил всякую публичную деятельность из-за болезни Альцгеймера. С таким заявлением выступила президентская канцелярия соседней страны, где сообщили, что экс-глава финского государства периодически проходит цикл лечения в доме престарелых.

Напомним, уроженец Выборга Мартти Ахтисаари занимал в Финляндии президентский пост с 1994 по 2000 годы. В 2008 году он стал первым финном, удостоенным Нобелевской премии мира за свою деятельность по урегулированию военных конфликтов.

Между тем Финляндия готовится отметить 100-летие со дня рождения предщественника Ахтисаари на президентском посту Мауно Койвисто. К юбилейной дате в Хельсинки установят памятник Койвисто, который неоднократно бывал в Карелии и выступал за развитие добрососедских отношений с Россией.

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