Бывший военный аэродром в Карелии перешел в собственность республики

Власти Карелии приняли в государственную собственность республики имущественный комплекс бывшего военного аэродрома «Подужемье» в Кемском районе.
Об этом было объявлено сегодня на совещании правительства, посвященном социально-экономическому развитию Кемского района.
Власти Карелии планируют провести реконструкцию аэродрома, чтобы использовать его для приема гражданских самолетов. В перспективе он должен стать важной транспортной артерией для всей Арктической зоны Карелии.
Ранее в министерстве транспорта республики говорили, что направляли в министерство обороны обращение с просьбой передать аэродром в госсобственность Карелии.
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