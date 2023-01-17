Бывший военный аэродром в Карелии перешел в собственность республики

Власти Карелии приняли в государственную собственность республики имущественный комплекс бывшего военного аэродрома «Подужемье» в Кемском районе.

Об этом было объявлено сегодня на совещании правительства, посвященном социально-экономическому развитию Кемского района.

Власти Карелии планируют провести реконструкцию аэродрома, чтобы использовать его для приема гражданских самолетов. В перспективе он должен стать важной транспортной артерией для всей Арктической зоны Карелии.

Ранее в министерстве транспорта республики говорили, что направляли в министерство обороны обращение с просьбой передать аэродром в госсобственность Карелии.