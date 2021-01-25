Минтранс Карелии готовится принять от Минобороны РФ в собственность заброшенный военный аэродром

Власти Карелии обратились в Минобороны РФ с просьбой передать в собственность республики бывший военный аэродром в Кеми.

Как сообщила "Столице на Онего" замминистра транспорта Карелии Юлия Мизинкова, заброшенный аэродром в Кеми в настоящее время находится в собственности министерства обороны России.

"Мы туда обращались с просьбой передать этот аэродром в собственность Карелии, для того чтобы провести там реконструкцию и использовать для авиасообщения, организовать перевозки пассажиров, а также в туристических целях - развитие Соловецкого архипелага".

По словам Юлии Мизинковой, проект приказа о передаче военного аэродрома в собственность Карелии у Минобороны РФ был готов уже 22 сентября 2019 года, но в него также были включены и объекты бывшего военного городка, которые власти Кемского района готовы принять в собственность только после полного демонтажа.

"В Министрестве обороны РФ сообщили нам, что к началу февраля подготовят новые проекты приказов на передачу в собственность, где отдельно впишут военный городок и взлетную полосу", - уточнила замминистра транспорта Карелии Мизинкова.

"Работа по передаче бывшего военного аэродрома в собственность Карелии ведется уже давно, поэтому надеемся, что все вопросы удастся решить в этом году, - сказала Юлия Мизинкова. – После будет разработана программа реконструкции инфраструктуры и восстановление авиасообщения".

Напомним, речь о появлении аэропорта в Кеми шла еще в 2018 году. Позже вопросы о восстановлении взлетной полосы поднимались в 2019 году.