В Кеми может появиться аэропорт

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Участники совещания по вопросам развития Соловецкого монастыря обсудили возможности строительства аэропортов на острове и в ближайшем к нему городе Кемь в Карелии.
Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков во время визита в Кемь.
Он участвовал в совещании на Соловках и представил там программу реконструкции инфраструктуры Кемского и Беломорского районов в рамках федеральной программы развития Соловецкого монастыря.
Через Кемь и Беломорск туристы прибывают на Соловки, поэтому перспективы Соловецкого архипелага зависят от инфраструктуры этих карельских городов.
По словам Главы Карелии, на совещании обсуждалась тема строительства аэропортов на Соловках и в Кеми.
Подробнее – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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