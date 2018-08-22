В Кеми может появиться аэропорт

Участники совещания по вопросам развития Соловецкого монастыря обсудили возможности строительства аэропортов на острове и в ближайшем к нему городе Кемь в Карелии.

Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков во время визита в Кемь.

Он участвовал в совещании на Соловках и представил там программу реконструкции инфраструктуры Кемского и Беломорского районов в рамках федеральной программы развития Соловецкого монастыря.

Через Кемь и Беломорск туристы прибывают на Соловки, поэтому перспективы Соловецкого архипелага зависят от инфраструктуры этих карельских городов.

По словам Главы Карелии, на совещании обсуждалась тема строительства аэропортов на Соловках и в Кеми.

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