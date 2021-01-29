В Петрозаводске бывший воспитанник пришел в соцучреждение для детей-сирот и устроил погром

Молодой человек пришел пьяным в учреждение, оказывающее помощь детям, оставшимся без попечения родителей.

Как рассказали в Росгвардии Карелии, в четверг, 28 января, около 23.00 сигнал тревоги поступил на пульт Петрозаводского отдела вневедомственной охраны из республиканского учреждения, оказывающего помощь детям, которые остались без попечения родителей. Причиной вызова сотрудников стал визит бывшего воспитанника. Он пришел в состоянии алкогольного опьянения и устроил погром: повредил пожарный шкаф и стену вокруг него.

Нарушитель был задержан и передан в полицию.

На днях молодой человек должен был уехать из Петрозаводска по месту прописки.

Ранее росгвардейцы задержали нарушителя в охраняемой гостинице. Не желая платить за номер, постоялец гостиницы в Петрозаводске вышиб дверь.