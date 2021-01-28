Не желая платить за номер, постоялец гостиницы в Петрозаводске вышиб дверь

Росгвардейцы задержали нарушителя в охраняемой гостинице, сообщили в управлении ведомства Карелии.

Днем 27 января сработала тревожная сигнализация одной из гостиниц в центре Петрозаводска.

Прибывшей на место группе задержания Петрозаводского отдела вневедомственной охраны территориального управления Росгвардии администратор сообщил, что постоялец, 40-летний мужчина, отказался заплатить около четырех тысяч рублей за номер и нанес материальный ущерб - повредил двери одного из помещений.

За неоплату счета и порчу имущества гражданин задержан и передан сотрудникам полиции.