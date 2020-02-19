Бывший заммэра Петрозаводска Юрий Дмитриев покинул высокую должность в Мосгордуме

Выходец из Карелии, бывший заместитель мэра Петрозаводска Виктора Маслякова Юрий Дмитриев покинул Мосгордуму.

На очередном заседании Мосгордумы столичные депутаты рассмотрели заявление о сложении полномочий начальника аппарата Юрия Дмитриева, которое чиновник написал в январе. Депутаты согласовали добровольную отставку Дмитриева, сказав ему на прощанье немало добрых слов. О причинах ухода Дмитриев, работавший в Мосгордуме на высокой должности с 2015 года, ничего конкретного не сказал, однако намекнул, что уходит на работу в исполнительную власть.

Мы дозвонились до Юрия Дмитриева, чтобы узнать, почему он ушел из Мосгордумы, и есть ли у него планы, относительно Карелии.

"Это мое решение, оно связано с дальнейшими карьерными планами. Предстоит новый этап - серьезная, ответственная и интересная работа, - сказал Дмитриев. - Последние 5 лет были очень насыщенными. Если вы сравните Мосгордуму сейчас и несколько лет назад, то увидите кардинальные изменения. Весь документооборот переведен в "цифру". Качество протокола и информационных ресурсов признано одним из лучших в стране. Горжусь тем, что причастен к таким результатам. Сделано много, и пора двигаться дальше".

Напомним, в свое время Юрий Дмитриев возглавлял аппарат мэрии Петрозаводска и был правой рукой Виктора Маслякова. Вместе с ним он уехал в столицу, где работал заместителем Маслякова в Федеральном агентстве лесного хозяйства. Несмотря на то, что Дмитриев давно живет в Москве, его фамилия постоянно фигурирует в списке потенциальных кандидатов на различные должности в Карелии. В том числе, на должность главы республики.