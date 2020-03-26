Cаперы взорвали мину времен ВОВ в Карелии

Опасную находку обнаружила жительница Олонца.

По информации оперативного дежурного Карельской республиканской поисково-спасательной службы, 25 марта группа саперов подразделения разминирования КРПСС выезжала в Олонец для изъятия 82-х мм минометной мины времён ВОВ.

Боеприпас обнаружила местная жительница в поле в районе улицы Луначарского. Женщина обратилась в полицию и рассказала об опасной находке.

Прибыв на место, саперы обследовали прилегающую территорию на наличие других взрывоопасных предметов, затем поместили обнаруженный боеприпас в специальный контейнер, предназначенный для транспортировки взрывоопасных предметов и перевезли его к месту уничтожения – на подрывную площадку в Прионежском районе. К вечеру боеприпас был уничтожен при помощи накладного заряда. На операцию ушло более 5 часов.

Подобные находки на территории Карелии далеко не редкость. Только за прошлый 2019 год, саперы КРПСС выезжали на разминирование 92 раза, при этом обезврежено и уничтожено более 1000 взрывоопасных предметов, рассказали в Госкомитете Карелии по ОЖ и БН.