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Cаперы взорвали мину времен ВОВ в Карелии

Новости. Происшествия
16:20, 27 Марта 2020
фото: © Лев Федосеев/ТАСС
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Опасную находку обнаружила жительница Олонца.

По информации оперативного дежурного Карельской республиканской поисково-спасательной службы, 25 марта группа саперов подразделения разминирования КРПСС выезжала в Олонец для изъятия 82-х мм минометной мины времён ВОВ.

Боеприпас обнаружила местная жительница в поле в районе улицы Луначарского. Женщина обратилась в полицию и рассказала об опасной находке.

Прибыв на место, саперы обследовали прилегающую территорию на наличие других взрывоопасных предметов, затем поместили обнаруженный боеприпас в специальный контейнер, предназначенный для транспортировки взрывоопасных предметов и перевезли его к месту уничтожения – на подрывную площадку в Прионежском районе. К вечеру боеприпас был уничтожен при помощи накладного заряда. На операцию ушло более 5 часов.

Подобные находки на территории Карелии далеко не редкость. Только за прошлый 2019 год, саперы КРПСС выезжали на разминирование 92 раза, при этом обезврежено и уничтожено более 1000 взрывоопасных предметов, рассказали в Госкомитете Карелии по ОЖ и БН.

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