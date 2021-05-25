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Час назад в Петрозаводске на пожаре погиб человек

Новости. Происшествия
12:24, 26 Мая 2021
фото: © Сергей Стариков/ТАСС

В Петрозаводске произошел пожар в квартире – один человек погиб, один пострадал, сообщили в МЧС Карелии.

Сегодня утром, 26 мая в 11.07, на пульт пожарно-спасательной службы МЧС Карелии поступило сообщение о возгорании в квартире многоэтажного дома на улице Ведлозерской, 16а.

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24.05.2021 14:16

Прибывшие на место вызова пожарные обнаружили, что горит квартира на 9-ом этаже многоквартирного дома.

В результате пожара огнем повреждена кухня, площадь повреждения один квадратный метр. Тем не менее, в квартире из-за сильного задымления погиб человек, второй пострадал, его госпитализировали.

Обстоятельства случившегося выясняются.

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