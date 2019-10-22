Частная фирма в Карелии получила землю без торгов

Компания "Рыба Карелии" получила земельный участок в Кондопожском районе республики без проведения торгов.

Как следует из распоряжения главы республики, ООО "Рыба Карелии" получила право на заключение договора аренды земельного участка площадью 12 079 кв. м. в Кондопоге без проведения торгов для реализации масштабного инвестиционного проекта "Создание предприятия по переработке, выращиванию и реализации пресноводной рыбной и прочей продукции".

Земля предоставлена в соответствии подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса РФ. Согласно данной норме законодательства, земельный участок без проведения торгов предоставляется "юридическим лицам в соответствии с распоряжением высшего должностного лица субъекта РФ для размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов при условии соответствия указанных объектов, инвестиционных проектов критериям, установленным законами субъектов Российской Федерации".

По данным "Сбис", ООО "Рыба Карелии" зарегистрировано в 2014 году, уставной капитал компании - 10 тыс. рублей. Ее учредителями являются Алексей Кимпелянин и Андрей Децко.