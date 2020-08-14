Частники "диктуют" городу в Карелии, как жить

Уже много лет Суоярви, по улицам которого периодически бегут зловонные реки, находится в заложниках у частников.

Все сети водоснабжения и водоотведения с канализационными насосными станциями и очистными сооружениями принадлежат отнюдь не муниципалитету. Не администрация устанавливает правила, как организациям работать, а компании диктуют условия, как всему городу жить.

Глава Суоярвского муниципального района Наталья Васенина считает, что в Суоярви забудут о дурнопахнущих проблемах только тогда, когда канализационные сети и очистные станут муниципальной собственностью.

Глава администрации Суоярвского района Роман Петров признался, что решить вопросы с сетями быстро не получится. Отобрать жизненно важные объекты у частников нельзя. А выкупать очистные сооружения, о чем глава Карелии Артур Парфенчиков говорил во время одной из прямых линий в соцсетях в прошлом году, видимо, никто и не собирался.

Подробнее читайте в материале "Суоярви в режиме постоянной готовности".