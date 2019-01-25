Частным школам и детсадам в Карелии выделят больше денег

Парламент Карелии принял закон об изменениях в бюджете на 2019 год, согласно которому дополнительно выделено 36,9 млн рублей на субсидирование частных школ и детских садов.

Какую сумму получит та или иная организация, зависит от результатов конкурсного отбора, который проводит министерство образования Карелии.

"Объем субсидии, предусмотренный в соглашении, определяется исходя из контингента обучающихся в расчете на утвержденный на уровне республики финансовый норматив", – пояснили в Минфине.

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