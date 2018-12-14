"Человеком 2018 года" в Карелии стал тренер по тхэквондо

Сергей Петров получил почетное звание за подготовку и воспитание спортсменов высокого класса и достижение ими высоких спортивных результатов в 2018 году, сообщили в правительстве Карелии.

Укказ о признании Сергея Петрова "Человеком года" подписал Артур Парфенчиков.

В этом году спортсмены, которых тренирует Сергей Петров, показали на спортивных соревнованиях хорошие результаты: мастер спорта России международного класса по тхэквондо Антон Котков - серебряный призер командного чемпионата мира, мастер спорта России по тхэквондо Екатерина Дербенева – победитель командного чемпионата мира и командного Кубка мира, мастер спорта России по тхэквондо Екатерина Квартальная – бронзовый призер первенства России.