Чем беднее страна, тем меньше смертность от коронавируса, считают ученые

Уровень смертности от коронавируса заметно больше в странах с высоким уровнем дохода населения, чем в странах с низким уровнем дохода.

К такому выводу пришли специалисты из Имперского колледжа Лондона.

О результатах исследования сообщило RNS.

Согласно данным ученых, в странах с высоким уровнем дохода населения уровень смертности составляет 1,15%, в странах с низким уровнем - 0,23%. По мнению специалистов, это связано со средним возрастом населения. В странах с низким уровнем дохода оно моложе, с высоким уровнем - старше.

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