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Чем беднее страна, тем меньше смертность от коронавируса, считают ученые

Новости. Общество
16:12, 02 Ноября 2020
фото: pixabay
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Уровень смертности от коронавируса заметно больше в странах с высоким уровнем дохода населения, чем в странах с низким уровнем дохода.

К такому выводу пришли специалисты из Имперского колледжа Лондона.

О результатах исследования сообщило RNS.

Согласно данным ученых, в странах с высоким уровнем дохода населения уровень смертности составляет 1,15%, в странах с низким уровнем - 0,23%. По мнению специалистов, это связано со средним возрастом населения. В странах с низким уровнем дохода оно моложе, с высоким уровнем - старше.

Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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Изя
2020-11-02 16:49:20
Значит правильно в России власть борется с короновирусом . Нищий народ . сытые и охреневшие олигархи , разрушенная и разворованная страна , залог успеха в борьбе с короновирусом )))
Неравнодушный
2020-11-02 16:44:43
Меньше прожил - меньше намусорил, Природа уже давно смертельно устала от человеческой жизнедеятельности.
User
2020-11-02 16:33:59
В бедных странах больше умирают от внебольничной пневмонии, чем от коронавируса.
zanoza
2020-11-02 16:42:50
User, в бедных странах просто больше умирают.
zanoza
2020-11-02 16:18:10
Обрадовали! Ещё поживём при нашей то бедности :)
Бездельник
2020-11-02 16:22:50
zanoza, При подсчете по России, используя официальные данные, у меня получилось, что умирает каждый 58 заболевший, т.е. это немного меньше чем 2 процента. Следуя логике исследователей, в России или супер высокий уровень дохода, или с очень старое население. :)
zanoza
2020-11-02 16:44:49
Бездельник, неправильный образ жизни ведём, вот и мрём.
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