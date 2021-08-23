Чем и как занять ребенка после школы?

Таким вопросом задалась кандидат в депутаты ГД РФ Анна Позднякова.

Свое видение решения актуальной проблемы для многих родителей она высказала на своей странице в социальной сети:

— В преддверии нового учебного угода мы все чаще говорим о важности и качестве образования. Нередко мы слышим — сегодня создаются все необходимые условия для получения знаний с комфортом. Что ж, спорить не буду, на этом и так все концентрируют внимание.

Но совершенно забывают о том, что после уроков у детей начинается другая жизнь.

Жизнь, зачастую лишенная родительского и учительского контроля. Многие ребята предоставлены сами себе. Далеко не у всех родителей есть возможность пристроить свое чадо в секцию или кружок, за всё нужно платить. Нет, я не говорю, что абсолютно всё за деньги, но в большинстве случаев так и происходит, если не напрямую, значит косвенно.

Форма, инвентарь, соревнования, технические материалы и так далее. Небольшой пример. Многим мальчишкам нравятся технические виды спорта — картинг, мотоспорт — а есть ли это у нас всё в бесплатном общем доступе? Нет. Девчонкам нравится — мода, красота — то же самое. Потом не надо удивляться — почему в торговых центрах так много подростков. И весь их интерес в современной жизни сводится к фудкортам, гаджетам и свободной электрической розетке. И это в городах. А теперь представьте сельскую местность.

Проблема внешкольного дополнительного образования и досуга подростков не нова, но и пути ее решения сегодня чётко не видны. Есть различные проекты, но как много ребят они затрагивают? Вопросов больше. Сегодня нужна четкая, современная государственная программа внеурочной занятости и досуга школьников, программа, способная отвечать современным запросам подростков. Ремонтировать и обновлять школы важно, но и после уроков у детей есть жизнь, за которую мы в ответе, — написала Анна Позднякова.

Напомним, кандидатами в депутаты Государственной Думы от Карельского одномандатного округа являются Валентина Пивненко («Единая Россия»), Иван Кадаяс (партия «Родина»), Евгений Ульянов (КПРФ), Александр Чаженгин (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), Денис Базанков (Российская партия свободы и справедливости), Виктор Степанов (партия Справедливая Россия — За правду), Александр Паккуев (ЛДПР), Эмилия Слабунова (Яблоко), Владимир Кванин (партия «Новые люди»), Анна Позднякова (Партия Роста). Не все из них известны нашим читателям. Редакция обязательно расскажет о каждом кандидате.