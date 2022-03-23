Чемпион Александр Попов: Страшно, что спорт начали использовать как один из инструментов политики

Легендарный пловец, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Попов прокомментировал ситуацию с закрытием международных соревнований для российских спортсменов.

Напомним, герой советского и российского спорта Александр Попов побывал в Петрозаводске на соревнования по зимнему плаванию и провел мастер-классы для юных пловцов.

«Столица на Онего» поинтересовалась у почетного члена Международного олимпийского комитета, как он оценивает решение МОК отстранить российских спортсменов от международных соревнований из-за спецоперации Российской Федерации на Украине.

«Спорт всегда был вне политики. И то, что его начали использовать как один из инструментов политики, — вот это страшно! Да, наших ребят лишили возможности участвовать в международных соревнованиях. Это значит, что нам надо сейчас посидеть и подумать, как сделать так, чтобы им было интересно продолжить спортивные карьеры. Это во многом от наших спортивных руководителей зависит. Я же уверен, что из самой сложной ситуации всегда есть выход. И еще надеюсь, что рано или поздно здравый смысл победит», — сказал Александр Попов.

Подробнее читайте в интервью с легендарным спортсменом, который стал гостем рубрики «Кофе со сливками».