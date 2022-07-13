Чемпион России среди вальщиков леса пришел с пилой на помощь жительнице поселка Карелии

Действующий чемпион России среди вальщиков леса Александру Соколов спилил березу, которая могла упасть на дом жительницы поселка Элисенваара.

Две недели назад, во время поездки главы Карелии Артура Парфенчикова в Элисенваару, к нему и к депутату Государственной думы Валентине Пивненко обратилась местная жительница. Женщина попросила спилить березу, которая выросла у ее дома и угрожала жизни и здоровью хозяйки. Присутствующий на встрече министр природных ресурсов и экологии Андрей Карпилович пообещал помочь. Об этом рассказали в Минприроды республики.

Ведомство обратилось к действующему чемпиону России среди вальщиков леса, Александру Соколову и к энергетикам. Дело в том, что убрать березу оказалось сложной технической задачей — дерево задевало линии электропередач и в случае неправильного спила дерева жилые дома остались без электричества.

Александр Соколов проявил свой профессионализм и специальные навыки. В минувшую среду, 27 июля, ему удалось виртуозно спилить мешавшее дерево.

«Безусловно, когда ты на валке бревна на соревнованиях или в лесу перед тобой стоят такие же задачи — точное падение ствола дерева, но когда дерево растет рядом с жилым домом и коммуникациями, где проживают люди — это уже другое чувство ответственности», ˗ отметил Александр.