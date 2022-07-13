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Чемпион России среди вальщиков леса пришел с пилой на помощь жительнице поселка Карелии

Новости. Общество
15:19, 29 Июля 2022
фото: © Минприроды Карелии

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Действующий чемпион России среди вальщиков леса Александру Соколов спилил березу, которая могла упасть на дом жительницы поселка Элисенваара.

Две недели назад, во время поездки главы Карелии Артура Парфенчикова в Элисенваару, к нему и к депутату Государственной думы Валентине Пивненко обратилась местная жительница. Женщина попросила спилить березу, которая выросла у ее дома и угрожала жизни и здоровью хозяйки. Присутствующий на встрече министр природных ресурсов и экологии Андрей Карпилович пообещал помочь. Об этом рассказали в Минприроды республики.

Ведомство обратилось к действующему чемпиону России среди вальщиков леса, Александру Соколову и к энергетикам. Дело в том, что убрать березу оказалось сложной технической задачей — дерево задевало линии электропередач и в случае неправильного спила дерева жилые дома остались без электричества.

Александр Соколов проявил свой профессионализм и специальные навыки. В минувшую среду, 27 июля, ему удалось виртуозно спилить мешавшее дерево.

«Безусловно, когда ты на валке бревна на соревнованиях или в лесу перед тобой стоят такие же задачи — точное падение ствола дерева, но когда дерево растет рядом с жилым домом и коммуникациями, где проживают люди — это уже другое чувство ответственности», ˗ отметил Александр.

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